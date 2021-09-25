Харьковская городская организация партии «Блок Кернеса — успешный Харьков» выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Участники конференции в субботу поддержали кандидатуру Терехова единогласно.

Прямая речь сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилла:

— Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович (Кернес, — прим.) хотел этого. Пора избавиться от приставки и.о., двигайтесь вперед. Мы вас поддержим, — сказал сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилл.

Перед этим Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность городского головы.

— Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали, — сообщила корреспонденту «Интерфакс-Украина» председатель горизбиркома Елена Матвиенко.

Она уточнила, что из шести кандидатов только один баллотируется от партии – это бывший судья Апелляционного суда, председатель фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Ранее стало известно, что на выборы мэра Харькова идут еще пять кандидатов. Все они — самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 года, председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, позиционирующий себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от партии регионов Дмитрий Маринин, который в последние годы позиционировал себя как непримиримый оппонент городского головы Геннадия Кернеса и член партии «Наш край» Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем «Саша Псих».

Напомним, Харьковской горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.