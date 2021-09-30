Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правительство в Вильнюсе, строительная компания Tetas начала укладку колючей проволоки в районе курортного города Друскининкай, недалеко от стыка границ трех стран — Литвы, Польши и Беларуси.

На других участках пока ведутся подготовительные работы. До конца года предполагается возвести забор высотой около четырех метров, на котором будет укреплена колючая проволока. Строительство планируется завершить в 2022 году, его стоимость составит до 152 млн евро.

В соседней Латвии также ведутся работы по строительству ограждения на границе с Беларусью. Для начала в срочном порядке на протяжении более 37 километров на разных участках границы будет положена колючая проволока.

29 сентября Министерство внутренних дел Латвии заключило с местной компанией Aimasa контракт на поставку колючей проволоки и установку забора — он должен быть возведен не позднее 2024 года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши хочет разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams, их страна планирует закупить у США.