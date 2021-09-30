Согласно с проектом приказа МЗ о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, работодатели будут отстранять от работы непривитых работников.

Об этом сообщает hromadske.

— Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может нести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированного человека, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. — Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно выполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД – 87-88%, — сказал Виктор Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, сейчас в проекте приказа Минздрава по обязательной вакцинации есть только представители государственных институтов.

Согласно документу, обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для:

работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работников местных государственных администраций.

Министр образования Сергей Шкарлет в свою очередь отметил, что вакцинация среди педагогов (которые тоже будут обязаны прививаться – ред.) постепенно растет.

— Если в понедельник (27 сентября – ред.) у нас было 4669 школ, которые не работали и были не допущены к оффлайну, то сегодня таких школ 2505 школ, которые не работают, потому что у них нет 80% вакцинированных людей, — сказал Сергей Шкарлет.

Что касается медиков, то, по данным министра здравоохранения, более 80% из них уже вакцинировались, поэтому потребности обязывать их делать прививки нет.

— Также здесь вопрос в доступности медицинской помощи — если в больнице медиков будут отстранять от работы, то кто предоставит медицинскую помощь? В дальнейшем для медиков это (обязательная вакцинация – прим.) может быть рассмотрено, чтобы еще увеличить процент (вакцинированных – прим.), — сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.