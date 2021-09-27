Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Проек приказа опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, цель документа — предупреждение инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в частности острой респираторной болезни COVID-19.

Документ предусматривает утверждение перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, предусмотрев включение вакцинации от коронавируса на период действия карантина, установленного правительством, для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; работников местных государственных администраций; работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

Как сообщалось, вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров заявил, что показатель вакцинации сотрудников школ и детских садов города значительно улучшился.

Стоит отметить, что с 23 сентября все области Украины перевели в «желтую» зону карантина в связи с чем школы перевели на дистанционное обучение. Однако Кабмин принял решение разрешить работать в очном режиме детским садикам и начальным классам. Учебные заведения могут работать очно также в том случае, если имеют не менее 80% вакцинированных работников.

Напомним, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко во время брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону карантина рассказала, что по состоянию 23 сентября в 22 школах Николаева нет 80% вакцинированных педагогов.

Ранее также сообщалось, что по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников, а среди учреждений дошкольного образования – детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.