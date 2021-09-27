Вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров заявил, что показатель вакцинации сотрудников школ и детских садов города значительно улучшился.

Об этом заместитель городского головы сказал в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, пишут НикВести.

По его словам, из 69 учреждений образования в Николаеве, в 59 процент вакцинированных сотрудников составляет больше 80% и только в 9 – до 50%.

— Улучшился показатель в учреждениях общего среднего образования. По состоянию на сегодня в дошкольных учреждениях образования и в общеобразовательных учебных заведениях средний процент вакцинированных – 73%. Из 68 учреждений образования только у 9-ти есть показатель 40-55%, у остальных 80% и больше. Некоторые учреждения образования доходят до рубежа 100% вакцинации, – сказал Анатолий Петров.

Он добавил, что ситуация с вакцинацией улучшилась также в городских учреждениях культуры и искусств, а также в внешкольных учреждениях.

— Также позитивно хочется отметить учреждения культуры – музыкальные школы и детские школы художества. Там также процент составляет 72-73%. В течение последнего месяца он улучшился. Стоит отметить также внешкольные учреждения в Николаеве – их у нас семь и в 6 из них процент вакцинированных составляет 80-90%, – добавил Анатолий Петров.

Стоит отметить, что с 23 сентября все области Украины перевели в «желтую» зону карантина в связи с чем школы перевели на дистанционное обучение. Однако Кабмин принял решение разрешить работать в очном режиме детским садикам и начальным классам. Учебные заведения могут работать очно также в том случае, если имеют не менее 80% вакцинированных работников.

Напомним, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко во время брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону карантина рассказала, что по состоянию 23 сентября в 22 школах Николаева нет 80% вакцинированных педагогов.

Ранее также сообщалось, что по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников, а среди учреждений дошкольного образования – детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.