Список доступных для въезда украинцам стран пополнила Северная Македония, официально признавшая украинские свидетельства о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отныне людям в возрасте от 18 лет при въезде и выезде с территории страны необходимо будет предоставить один из следующих документов:

справка (сертификат) о вакцинации против COVID-19, то есть получении двух доз вакцины;

справка (сертификат) о перенесенном COVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;

отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, полученного за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии;

отрицательный результат экспресс-теста на антиген, полученного за 48 часов до въезда на территорию страны.

Напомним, что полиция будет проверять сертификаты про вакцинацию от коронавируса по QR-коду.