Список доступных для въезда украинцам стран пополнила Северная Македония, официально признавшая украинские свидетельства о вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Отныне людям в возрасте от 18 лет при въезде и выезде с территории страны необходимо будет предоставить один из следующих документов:
Напомним, что полиция будет проверять сертификаты про вакцинацию от коронавируса по QR-коду.
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Список доступных для въезда украинцам стран пополнила Северная Македония, официально признавшая украинские свидетельства о вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Отныне людям в возрасте от 18 лет при въезде и выезде с территории страны необходимо будет предоставить один из следующих документов:
Напомним, что полиция будет проверять сертификаты про вакцинацию от коронавируса по QR-коду.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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