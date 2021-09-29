Полиция будет проверять сертификаты про вакцинацию от коронавируса по QR-коду.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

— Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и беспроблемно проверить сертификат из «Дії» или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. За несколько дней этот процесс полностью наладится, — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также он отметил, что в случае если в Украине введут полный локдаун, то ограничений для вакцинированных лиц будет меньше.

— Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо иметь при себе внутренний сертификат вакцинации. Он должен содержать QR-код, чтобы правоохранители могли проверить подлинность такого документа, — заявил Игорь Клименко.

Отмечается, что Нацполиция и Госпродпотребслужба являются компетентными органами, которые имеют право проверять срок действия таких сертификатов.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.