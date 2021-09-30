Правительство Польши уже в октябре может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Согласно проекту распоряжения правительства Польши о COVID-ограничениях и запретах, Польша имеет намерение продлить запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью, пишет Цензор.НЕТ.
Однако в документе не сказано о продлении запрета на перемещение пассажиров железнодорожным транспортом между Польшей и Украиной. Это означает, что между двумя странами может восстановиться железнодорожное сообщение.
Соответствующий документ в ближайшее время должен утвердить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В первом месяце лета правительство Украины способствовало восстановлению железнодорожного сообщения с тремя странами. Среди них – Словакия, Венгрия и Австрия.
В этот период «Укрзалізниця» и польская транспортная компания PKP Intercity обнародовали график движения железнодорожного транспорта, согласно которому могли запустить поезда между двумя странами. Однако перевозчики отметили, что точных данных о восстановлении сообщения нет.
Напомним, что в 2020 году Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС, однако Украины в этом списке не оказалось.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Правительство Польши уже в октябре может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Согласно проекту распоряжения правительства Польши о COVID-ограничениях и запретах, Польша имеет намерение продлить запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью, пишет Цензор.НЕТ.
Однако в документе не сказано о продлении запрета на перемещение пассажиров железнодорожным транспортом между Польшей и Украиной. Это означает, что между двумя странами может восстановиться железнодорожное сообщение.
Соответствующий документ в ближайшее время должен утвердить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В первом месяце лета правительство Украины способствовало восстановлению железнодорожного сообщения с тремя странами. Среди них – Словакия, Венгрия и Австрия.
В этот период «Укрзалізниця» и польская транспортная компания PKP Intercity обнародовали график движения железнодорожного транспорта, согласно которому могли запустить поезда между двумя странами. Однако перевозчики отметили, что точных данных о восстановлении сообщения нет.
Напомним, что в 2020 году Польша возобновила международное железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС, однако Украины в этом списке не оказалось.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа