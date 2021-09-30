Литва начала строительство 508-километрового забора вдоль границы с Беларусью, чтобы остановить въезд нелегальных иммигрантов.
Об этом пишет Дневник.
Установку забора высотой 4 метра, дополнительно усиленного спиральной колючей проволокой, планируется завершить в 2022 году. Стоимость объекта может составить 152 миллиона евро.
Соседняя Латвия также строит забор на границе с Беларусью. Первоначально на разных участках будет протянуто 37 км колючей проволоки.
Эти меры предприняты против режима Александра Лукашенко, который перебрасывает мигрантов к границам Европы, чтобы создать гуманитарный кризис.
Как сообщалось, Украина уже несколько раз помогала колючей проволокой Вильнюсу.
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Литва начала строительство 508-километрового забора вдоль границы с Беларусью, чтобы остановить въезд нелегальных иммигрантов.
Об этом пишет Дневник.
Установку забора высотой 4 метра, дополнительно усиленного спиральной колючей проволокой, планируется завершить в 2022 году. Стоимость объекта может составить 152 миллиона евро.
Соседняя Латвия также строит забор на границе с Беларусью. Первоначально на разных участках будет протянуто 37 км колючей проволоки.
Эти меры предприняты против режима Александра Лукашенко, который перебрасывает мигрантов к границам Европы, чтобы создать гуманитарный кризис.
Как сообщалось, Украина уже несколько раз помогала колючей проволокой Вильнюсу.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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