Литва начала строительство 508-километрового забора вдоль границы с Беларусью, чтобы остановить въезд нелегальных иммигрантов.

Об этом пишет Дневник.

Установку забора высотой 4 метра, дополнительно усиленного спиральной колючей проволокой, планируется завершить в 2022 году. Стоимость объекта может составить 152 миллиона евро.

Соседняя Латвия также строит забор на границе с Беларусью. Первоначально на разных участках будет протянуто 37 км колючей проволоки.

Эти меры предприняты против режима Александра Лукашенко, который перебрасывает мигрантов к границам Европы, чтобы создать гуманитарный кризис.

Как сообщалось, Украина уже несколько раз помогала колючей проволокой Вильнюсу.