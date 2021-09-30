В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» продолжается реконструкция здания учреждения дошкольного образования (ясли-сад) № 3 «Солнышко».
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Работники подрядной организации провели отделочные работы во внутренних помещениях сада. Также уже закончены работы по утеплению фасада ниже уровня земли.
Проводятся демонтажные работы в бассейне и подготовительные работы для бетонирования полов. Кроме того, строители прокладывают противопожарные кабели и выполняют общестроительные работы.
Общая сметная стоимость проекта составляет почти 30 миллионов гривен.
Благодаря реализации программы «Большое Строительство» до конца 2022 года ясли-сад № 3 «Солнышко» станет комфортным и современным учреждением для 128 воспитанников учреждения.
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В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» продолжается реконструкция здания учреждения дошкольного образования (ясли-сад) № 3 «Солнышко».
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Работники подрядной организации провели отделочные работы во внутренних помещениях сада. Также уже закончены работы по утеплению фасада ниже уровня земли.
Проводятся демонтажные работы в бассейне и подготовительные работы для бетонирования полов. Кроме того, строители прокладывают противопожарные кабели и выполняют общестроительные работы.
Общая сметная стоимость проекта составляет почти 30 миллионов гривен.
Благодаря реализации программы «Большое Строительство» до конца 2022 года ясли-сад № 3 «Солнышко» станет комфортным и современным учреждением для 128 воспитанников учреждения.
Пресс-релиз
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа