В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» продолжается реконструкция здания учреждения дошкольного образования (ясли-сад) № 3 «Солнышко».

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Работники подрядной организации провели отделочные работы во внутренних помещениях сада. Также уже закончены работы по утеплению фасада ниже уровня земли.

Проводятся демонтажные работы в бассейне и подготовительные работы для бетонирования полов. Кроме того, строители прокладывают противопожарные кабели и выполняют общестроительные работы.

Общая сметная стоимость проекта составляет почти 30 миллионов гривен.

Благодаря реализации программы «Большое Строительство» до конца 2022 года ясли-сад № 3 «Солнышко» станет комфортным и современным учреждением для 128 воспитанников учреждения.

Пресс-релиз