Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что в случае отставки с занимаемого поста в Верховной Раде, планирует оставаться в политике в качестве внефракционного депутата.

Об этом он заявил в интервью УП.

По словам политика, он не намерен держаться за своей нынешний пост любой ценой.

— Я немного другой человек. Должность для меня — не самоцель. Должность — это инструмент, которым ты можешь реализовывать ту политику, в которую ты сам веришь, те принципы, с которыми ты приходил. И мне очень кажется важным, чтобы твои принципы не менялись от должности. Потому что должности действительно проходят ... Если Верховная Рада примет соответствующее решение - хорошо. Это право единого законодательного органа в нашем государстве, — акцентирует Дмитрий Разумков.

Он добавил, при сценарии отставки не намерен спешить с вступлением в какую-то франкцию.

— Поэтому, если будет принято соответствующее решение парламента, действительно, я буду внефракционным народным депутатом, это нормальный процесс. Многие коллеги являются внефракционными. А дальше посмотрим, — говорит о планах политик.

Спикер ВРУ также заявил, что у него есть своя команда среди фракции слуг народа.

— Но если будет принято такое решение, я действительно останусь в политике, мне это нравится. Это инструмент, который позволяет тебе изменять ситуацию в стране. Это не может зависеть только от тебя. Это всегда командная игра, это всегда разные люди, которые тебе помогают или тебе мешают. ... Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства, — высказался о своих союзниках Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ.