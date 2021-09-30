29 сентября на VII сессии Николаевского областного совета депутатами было поддержано обращение от облфракции «Слуга Народа» в Верховную Раду Украины по наполнению местных бюджетов дополнительными ресурсами.

Об этом сообщате пресс-служба политсилы.

— Спасибо коллегам, которые поддержали обращение к Верховной Раде Украины по наполнению местных бюджетов дополнительными ресурсами. Это должно быть сделано за счет: прозрачного администрирования акциза; справедливого распределения НДФЛ в общины, где предприятия фактически ведут свою деятельность, а не просто зарегистрированы; привлечение в бюджеты общин средств от приватизации; передачи местным советам полномочий по администрированию налога на недвижимость, — прокомментировал Владимир Погадаев.

«В Украине продолжается процесс передачи полномочий из центра на места. Реформа децентрализации открывает для нас с вами новые возможности решать большинство проблем местного значения без вмешательства власти района, области или чиновников из Киева. Впервые за годы независимости общины получили реальные полномочия и ресурсы, которые ранее центральная власть сосредотачивались в Киеве, распределяя в ручном режиме и разделяя регионы Украины на «правильные» и «неправильные». Все это в прошлом, как и те времена, когда нужно было ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой и выпрашивать финансирование на самое необходимое. Нынешняя власть взяла на себя ответственность и воплотила в жизнь второй этап реформы децентрализации. Теперь в Украине функционирует 1469 общин, которые являются двигателями изменений на местах. Но для окончательного успеха реформы и осуществления масштабных, смелых проектов, местные бюджеты требуют стабильных, дополнительных источников поступлений.

Поэтому обращаемся к Верховной Раде Украины с просьбой обеспечить законодательные изменения, которые позволят создать дополнительные источники наполнения местных бюджетов. Мы убеждены, что окончание реформы децентрализации откроет возможность каждой общине стать сильнее, успешнее и богаче, что даст серьезный толчок к развитию всей Украине », — говорилось в обращении.