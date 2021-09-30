В зоне операции Объединенных сил участник незаконного вооруженного формирования «ЛНР» добровольно сдался украинским военным.

Об этом сообщает Укринформ.

— 28 сентября, около 17:30, на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой «ЛНР, — говорится в сообщении ООС.

Выяснилось, что это 23-летний «младший сержант», который проходил службу в оккупированной Кадиевке в должности механика-водителя.

— Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, который служил в соседнем подразделении. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там, в кругу пылких поклонников «русского мира», он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым, — проинформировали в пресс-службе ООС.

По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении — вполне обычное дело. А дисциплина как понятие отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию.

— При этом даже минные поля, которые поставили российско-оккупационные войска перед своими позициями и возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину не остановили перебежчика, — отметили военные.

В штабе ООС напоминают, что согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений, добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и сообщило об этом правоохранителям.

Напомним, российское издание «Новая газета» опубликовало видео, на котором неизвестный мужчина на российском портале Госуслуги голосует на выборах в Госдуму по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за провластную партию.