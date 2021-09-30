В стране, захваченной талибами, все еще остаются украинские граждане, которых хотят вернуться домой. Разведка работает над планом эвакуации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба «Укринформу».

Деталями отправки и принятия рейса занимается ГУР (Главное управление разведки).

— Мы будем продолжать это делать. И следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески, — заверил глава дипломатического ведомства.

Он добавил, что к украинском консулу неоднократно обращались наши граждане, которые не хотят оставаться в стране.

— Мы это говорили и доказывали конкретными делами, Украина своих в беде не бросает, — пообещал министр.

Ранее сообщалось, «Талибан» намеревался отобрать украинский самолет во время спасательной операции.