В стране, захваченной талибами, все еще остаются украинские граждане, которых хотят вернуться домой. Разведка работает над планом эвакуации.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба «Укринформу».
Деталями отправки и принятия рейса занимается ГУР (Главное управление разведки).
— Мы будем продолжать это делать. И следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески, — заверил глава дипломатического ведомства.
Он добавил, что к украинском консулу неоднократно обращались наши граждане, которые не хотят оставаться в стране.
— Мы это говорили и доказывали конкретными делами, Украина своих в беде не бросает, — пообещал министр.
Ранее сообщалось, «Талибан» намеревался отобрать украинский самолет во время спасательной операции.
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В стране, захваченной талибами, все еще остаются украинские граждане, которых хотят вернуться домой. Разведка работает над планом эвакуации.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба «Укринформу».
Деталями отправки и принятия рейса занимается ГУР (Главное управление разведки).
— Мы будем продолжать это делать. И следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески, — заверил глава дипломатического ведомства.
Он добавил, что к украинском консулу неоднократно обращались наши граждане, которые не хотят оставаться в стране.
— Мы это говорили и доказывали конкретными делами, Украина своих в беде не бросает, — пообещал министр.
Ранее сообщалось, «Талибан» намеревался отобрать украинский самолет во время спасательной операции.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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