Парламент Латвии во втором чтении поддержал законопроект о запрете публичной демонстрации георгиевской ленточки из-за ассоциации этого символа с российской агрессией.

Как пишет Delfi, остается третье чтение.

Инициатором ограничения стала фракция Национального объединения, ленточку считают угрозой из-за ее смысловой связи с событиями на Донбассе и ностальгией за СССР.

— Запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях, - заявил глава партии Артусс Кайминьш, проведя параллели с флагом корсаров.

Еще один депутат Сейма Андрей Юдин пояснил, что этот символ отрицает право Латвии на независимость, а поэтому должен быть запрещен.

Как сообщалось, решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.