Парламент Латвии во втором чтении поддержал законопроект о запрете публичной демонстрации георгиевской ленточки из-за ассоциации этого символа с российской агрессией.
Как пишет Delfi, остается третье чтение.
Инициатором ограничения стала фракция Национального объединения, ленточку считают угрозой из-за ее смысловой связи с событиями на Донбассе и ностальгией за СССР.
— Запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях, - заявил глава партии Артусс Кайминьш, проведя параллели с флагом корсаров.
Еще один депутат Сейма Андрей Юдин пояснил, что этот символ отрицает право Латвии на независимость, а поэтому должен быть запрещен.
Как сообщалось, решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.
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Парламент Латвии во втором чтении поддержал законопроект о запрете публичной демонстрации георгиевской ленточки из-за ассоциации этого символа с российской агрессией.
Как пишет Delfi, остается третье чтение.
Инициатором ограничения стала фракция Национального объединения, ленточку считают угрозой из-за ее смысловой связи с событиями на Донбассе и ностальгией за СССР.
— Запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях, - заявил глава партии Артусс Кайминьш, проведя параллели с флагом корсаров.
Еще один депутат Сейма Андрей Юдин пояснил, что этот символ отрицает право Латвии на независимость, а поэтому должен быть запрещен.
Как сообщалось, решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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