Аудитор ЕС Юган Партс заключил, что государственные механизмы Украины страдают от коррупции больше, чем в любых членах блока.

Об этом информирует 24 канал.

Финансовый контроллер отметил, что коррупция «захватила власть» в Украине

— Если хотите, понимайте это как своего рода научный факт — верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других областях. Поэтому мы сосредоточились, в основном, на верховенстве права, а конкретно – на великой коррупции. Это наша логика… Великая коррупция — это когда высокая власть связана с частными интересами, — наметил он проблему.

На вопрос есть ли в ЕС настолько же коррумпированные страны, Партс ответил отрицательно.

— Захват государства означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты - средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия - в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета - насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин великой коррупции, — развил он свою идею.

Аудитор отметил, что по Украине у основных-членов ЕС выработался консенсус — в стране расцвет взяточничества.

— Но ваш президент прав — так или иначе коррупция есть везде, но в украинском случае эта ситуация эндемичная. И никто не оспаривает, что это не так — это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной — их мнение очень консенсусное, — акцентировал аналитик.

Подводя выводы, он добавил, что коррупция убивает богатство страны.

— В этом отношении мой ответ таков: я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием — ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе — Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь — это около $5 тысяч в год, в Польше — $18 тысяч, в Эстонии — $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это — результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной, — подытожил Юган Партс.

Напомним, Центральный районный суд Николаева признал ректора николаевского ЧНУ имени Петра Могилы виновным в коррупции.