Приштина заберет войска от границ Северного Косово, вместо них на посты зайдет спецназ НАТО.

Об этом заявил уполномоченный ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

По его словам, стороны пошли на компромисс.

— У нас есть договоренность! После двух дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения о деэскалации и дальнейших действиях, — подчеркнул представитель Евросоюза.

Подразделения Косово заменят войска быстрого реагирования НАТО, которые укрепятся на КПП «Ярине» и «Брняк».

Помимо этого, будет созвана рабочая группа для решения проблемы с автомобильными номерами сербов, которые Косово не признало, чем навлекло обвинения от Белграда в дискриминации местных сербов.

Напомним, Белград сделал официальное заявление — зайдут армией в Косово, если не прекратится дискриминация местных сербов.