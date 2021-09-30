Двух репортеров, которые едут освещать заседание фракции «Слуга народа» в Трускавце, попросили пересесть в другой вагон из-за «организованной групповой поездки». Они ехали в одном поезде с частью «слуг народа».
Об этом сообщает Цензор.нет.
По словам репортеров, при посадке на поезд «Киев — Трускавец» оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты.
После обращения к проводникам и проверки билетов проводница 17-го вагона попросила представителей медиа пересесть в другой вагон.
Журналисты попросили позвать начальника поезда. Он показал им телеграмму, в которой говорилось, что пересадка необходима из-за «организованной групповой поездки».
Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон.
Напомним, во время заседания в Трускавце, народные депутаты «Слуги народа» поднимут вопрос кадровых изменений в Кабинете министров. Уже после приезда — имена кандидатов будут раскрыты.
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Двух репортеров, которые едут освещать заседание фракции «Слуга народа» в Трускавце, попросили пересесть в другой вагон из-за «организованной групповой поездки». Они ехали в одном поезде с частью «слуг народа».
Об этом сообщает Цензор.нет.
По словам репортеров, при посадке на поезд «Киев — Трускавец» оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты.
После обращения к проводникам и проверки билетов проводница 17-го вагона попросила представителей медиа пересесть в другой вагон.
Журналисты попросили позвать начальника поезда. Он показал им телеграмму, в которой говорилось, что пересадка необходима из-за «организованной групповой поездки».
Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон.
Напомним, во время заседания в Трускавце, народные депутаты «Слуги народа» поднимут вопрос кадровых изменений в Кабинете министров. Уже после приезда — имена кандидатов будут раскрыты.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа