Двух репортеров, которые едут освещать заседание фракции «Слуга народа» в Трускавце, попросили пересесть в другой вагон из-за «организованной групповой поездки». Они ехали в одном поезде с частью «слуг народа».

Об этом сообщает Цензор.нет.

По словам репортеров, при посадке на поезд «Киев — Трускавец» оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты.

После обращения к проводникам и проверки билетов проводница 17-го вагона попросила представителей медиа пересесть в другой вагон.

Журналисты попросили позвать начальника поезда. Он показал им телеграмму, в которой говорилось, что пересадка необходима из-за «организованной групповой поездки».

Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон.

Напомним, во время заседания в Трускавце, народные депутаты «Слуги народа» поднимут вопрос кадровых изменений в Кабинете министров. Уже после приезда — имена кандидатов будут раскрыты.