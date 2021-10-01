Островное государство Барбадос, находящееся в Карибском бассейне, объявило о выходе из-под власти британской короны. Парламент Барбадоса дал зеленый свет переходу страны в статус республики.

Об этом сообщает CNW.

Парламент Барбадоса проголосовал за поправку к конституции страны, чтобы в ближайшее время Барбадос стал республикой.

Как заявила премьер-министр страны Миа Моттли, указанная поправка к конституции отменяет Барбадосский указ 1966 года Ее Величества королевы Великобритании.

Глава правительства подчеркнула, что новый закон прекращает статус Барбадоса как британской колонии, которой он был с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в далеком 1625 году. При этом Барбадос не будет менять свое название.

Напомним, прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри в убийстве президента Жовенеля Моиза.