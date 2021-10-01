Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили из-за разрыва сделки с Францией. Скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.
Об этом сообщает Reuters.
В знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.
Министр торговли Австралии Дэн Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.
Он сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, «чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре».
Ранее Франция отменила встречу министров обороны Парижа и Лондона менее чем через два дня после отзыва своих послов из США и Австралии.
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Переговоры ЕС и Австралии по торговому соглашению отложили из-за разрыва сделки с Францией. Скандал вокруг решения Канберры отменить оборонный контракт с Парижем обостряется.
Об этом сообщает Reuters.
В знак солидарности с Францией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что блок может заключить торговое соглашение с Австралией.
Министр торговли Австралии Дэн Тэхан отказался комментировать роль оборонного соглашения в затягивании переговоров, но подтвердил, что 12-й раунд переговоров, запланированный на 12 октября, был отложен на месяц.
Он сказал, что он и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис встретятся на следующей неделе, «чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится в ноябре, а не в октябре».
Ранее Франция отменила встречу министров обороны Парижа и Лондона менее чем через два дня после отзыва своих послов из США и Австралии.
|
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