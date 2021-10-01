Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская добилась ремонта внутриквартальных проездов в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщается на странице ОСМД «Курортное» в Facebook.

Капремонт проезжей части и тротуаров на этой неделе стартовал вдоль дома по адресу Курортная, 2Б. На сегодняшний день рабочие демонтируют старое асфальтовое покрытие.

В дальнейшем планируют полностью заменить дорожное покрытие, выложить бетонной плиткой тротуары, поднять бордюры, демонтировать пни и аварийные деревья, переместить опоры уличного освещения.

Отмечается, что работы проводит подрядная организация по заказу Администрации Заводского района при содействии депутата горсовета Татьяны Домбровской.

По данным системы открытых закупок ProZorro, победителем тендера стало ООО «Фортунаінвестбуд», сумма составила 1 миллион 348 тысяч 805 гривен.

Ранее сообщалось, что управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило торги на капитальный ремонт покрытия внутриквартальных проездов Больницы скорой медицинской помощи в Николаеве за 2 миллиона 813 тысяч гривен.