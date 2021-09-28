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Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило торги на капитальный ремонт покрытия внутриквартальных проездов Больница скорой медицинской помощи в Николаеве за 2 миллиона 813 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, подрядчик должен будет разобрать цементобетонное покрытие, отфрезеровать асфальтобетонное покрытие, демонтировать и установить новые опоры из плит и колец, переложить горловины кирпичных колодцев, поменять чугунные люки колодцев, заменить бортовые камни и уложить новое покрытие. Указанные работы подрядная фирма должна будет выполнить до 20 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что на данный момент идёт процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определён на 8 октября 2021 года.

Напомним, два года назад – в июне 2019 года стало известно, что техника, которая заезжала на территорию Больницы скорой медицинской помощи Николаева для строительства травматологического пункта, разрушила асфальт на территории больницы. В декабре того же года мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал отремонтировать разрушенную на территории больницы дорогу в 2020 году.