Глава мирного протеста белорусов Мария Колесникова, осужденная на 11 лет, не стала каяться перед камерами за возможность попросить милости у Александра Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью для РБК.

По словам профессиональной музыкантки, ей неоднократно предлагали извиниться на местном телевидении и получить свободу, однако она каждый раз отвечала отказом.

— Предложения семье покинуть Беларусь, написать прошение о помиловании, письма, сняться в кино и быть на свободе — это свидетельства того, что власть не понимает, что проблема не во мне и в Максиме Знаке, проблема в том, что власть утратила легитимность, доверие в глазах белорусов, — объяснила политик.

Она добавила, что не продаст свои принципы за выход из тюрьмы.

— Я невиновна и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи, — заявила флейтистка.

Мария Колесникова назвала приговор ахинеей, а «доказательства» следствия — макулатурой. Также она рассказала об унижениях в заключении, которые ей приходится проходить регулярно.

— Когда проводят полный досмотр, меня снимают видеорегистратором. В камере одна, поскольку якобы некурящих женщин, которых ко мне можно было бы подселить, во всем СИЗО нет, — рассказала об условиях оппозиционерка.

Напомним, Минский областной суд огласил приговор для членов Координационного совета Беларуси Максима Знака и Марии Колесниковой. Максима Знака отправили в колонию на 10 лет, а Марию Колесникову — на 11.







