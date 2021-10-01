Белорусский генерал режима Лукашенко Олег Белоконев выдвинул идею наказания за убитого сотрудника КГБ. По его мнению, нужно ввести практику массовых убийств в отместку.
Об этом сообщает NEXTA.
Экс-глава генштаба Беларуси считает, что за гибелью каждого чекиста должны следовать многочисленные убийства.
— Мочить в сортире всех. За одного — двадцать, сто (убитых, — прим.), чтобы неповадно было никому. Грубо, но искренне, — открыто говорит на видео человек в фуражке.
Примечательно, что во Вторую мировую войну айзанцгруппы СС также применяли методику устрашения с массовыми карательными казнями за нападения партизанских формирований и гибель солдат «Ваффен-СС» или Вермахта. К примеру, в 1939 году в польском Вавере за убийство двух немецких военнослужащих было расстреляно больше ста мирных жителей.
Напомним, житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые с криками ворвались к нему домой якобы для обыска.
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Белорусский генерал режима Лукашенко Олег Белоконев выдвинул идею наказания за убитого сотрудника КГБ. По его мнению, нужно ввести практику массовых убийств в отместку.
Об этом сообщает NEXTA.
Экс-глава генштаба Беларуси считает, что за гибелью каждого чекиста должны следовать многочисленные убийства.
— Мочить в сортире всех. За одного — двадцать, сто (убитых, — прим.), чтобы неповадно было никому. Грубо, но искренне, — открыто говорит на видео человек в фуражке.
Примечательно, что во Вторую мировую войну айзанцгруппы СС также применяли методику устрашения с массовыми карательными казнями за нападения партизанских формирований и гибель солдат «Ваффен-СС» или Вермахта. К примеру, в 1939 году в польском Вавере за убийство двух немецких военнослужащих было расстреляно больше ста мирных жителей.
Напомним, житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые с криками ворвались к нему домой якобы для обыска.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа