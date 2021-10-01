Белорусский генерал режима Лукашенко Олег Белоконев выдвинул идею наказания за убитого сотрудника КГБ. По его мнению, нужно ввести практику массовых убийств в отместку.

Об этом сообщает NEXTA.

Экс-глава генштаба Беларуси считает, что за гибелью каждого чекиста должны следовать многочисленные убийства.

— Мочить в сортире всех. За одного — двадцать, сто (убитых, — прим.), чтобы неповадно было никому. Грубо, но искренне, — открыто говорит на видео человек в фуражке.

Примечательно, что во Вторую мировую войну айзанцгруппы СС также применяли методику устрашения с массовыми карательными казнями за нападения партизанских формирований и гибель солдат «Ваффен-СС» или Вермахта. К примеру, в 1939 году в польском Вавере за убийство двух немецких военнослужащих было расстреляно больше ста мирных жителей.

Напомним, житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые с криками ворвались к нему домой якобы для обыска.