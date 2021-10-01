Николаевский горсовет согласился передать здание по Парковой, 9-А в пользование Национальной полиции. Ранее его отдавали Украинской академии лидерства для размещения молодежного центра.

Соответствующее решение депутаты приняли на сессии 1 октября, передают НикВести.

На рассмотрение вынесли вопрос о передаче в аренду без аукциона здания площадью 800 м2 по Парковой, 9-А Нацполиции, а также здания площадью 158,1 м2 по 1-й Линии, 28 Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Депутат Рамиль Агабеков напомнил, что на здание по улице Парковая, 9-А ранее занимала Украинская академия лидерства. В мэрии ответили, что для УАЛ нашли новое помещение.

— Объект действительно планировалось передать УАЛ. Но на сегодняшний день мы нашли другое помещение, оно будет более удобным для размещения УАЛа. Это помещение бывшей больницы по адресу Чкалова, 93. Это детская больница № 2, на сегодня по назначению не используется, есть согласие балансодержателя на передачу объекта УАЛ, — пояснила замначальника управления коммунального имущества Татьяна Дмитрова.

Депутат Андрей Янтарь отметил, что не будет поддерживать проект и считает его вынесение на сессию поспешным.

— Сначала мы потратили 400 тысяч бюджетных денег. Около миллиона были привлечены средства инициативных групп на восстановление этого здания и создание условий. Насколько мне известно, не очень довольны заинтересованные лица, которые используются здание по адресу Парковая, 9-А. Думаю, это поспешное решение по передаче полиции, — сказал он.

На это Татьяна Дмитрова ответила, что здание сегодня свободно. В итоге депутаты большинством голосов все же согласовали передачу зданий Нацполиции и Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Напомним, в начале года депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» на комиссии по социально-гуманитарной сфере провалили вопрос о том, чтобы не забирать у управления молодежи выделенное им помещение для размещения молодежного центра. По мнению «оппозиционеров», помещение по улице Парковая 9-А нужно отдать полиции для размещения там роты спецназначения.