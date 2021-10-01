Министерство здравоохранения Болгарии запускает лотерею с призами для вакцинированных и новую информационную кампанию, направленную на популяризацию вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда.

В лотерее смогут принять участие все, кто прошел вакцинацию, для этого необходимо будет отправить СМС. Победители будут выбраны случайным образом среди участников путем публичного розыгрыша, который пройдет по пятницам до 31 октября. Главные призы — 102 смарт-часов.

В Болгарии самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС. За последние сутки подтверждено 2142 новых случаев заражения и 87 смертей. Уровень положительных тестов сейчас составляет 11,13%.

В целом по стране насчитывается 43 520 активных случаев, 5172 госпитализированных пациентов, из которых 458 находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние 24 часа вакцинировано 9014 человек. Сейчас в Болгарии введено 2 530 744 доз вакцины и 1 324 137 человек вакцинированы полностью.

Напомним, возле Болгарии началась разгрузка застрявшего грузового судна, перевозившего азотные удобрения. Большинство из них вылились в море.