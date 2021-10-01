Коммунистическая партия Австрии оказалась под значительным давлением после того, как один из ее депутатов выступил на белорусском государственном телевидении, восхваляя режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Европейская правда.

В это время Коммунистическая партия Австрии ведет переговоры о создании коалиции в Граце после неожиданной победы на муниципальных выборах, поэтому этот инцидент привлек большое внимание общественности.

Вернер Мургг, один из двух депутатов-коммунистов в земельном парламенте Штирии, похвалил режим Лукашенко за «стабильность и порядок» на белорусском телевидении во время визита в страну в августе.

Он заявил, что Запад ведет «гибридную войну против Беларуси», и сказал, что «приятно удивлен» тем, насколько открытым было общество, когда он проводил там отпуск.

Хотя позже депутат в официальном заявлении попытался дистанцироваться от режима в Беларуси, репутационный ущерб уже был нанесен, и партийцам пришлось оправдываться.

Глава коммунистической партии Клаудия Климт-Вайтгалер заявила, что члены партии могут проводить свой отпуск где угодно. Она подчеркнула, что Коммунистическая партия не поддерживает режим в Беларуси, и они не поддерживают никаких отношений со страной.

Ранее сообщалось, что первое место на выборах в Граце, втором городе Австрии, стало неожиданным даже для самого кандидата от партии коммунистов. В остальной стране поддержка партии колеблется в районе статистической погрешности.