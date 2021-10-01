Сегодня, 1 октября, депутаты Николаевского горсовета проголосовали за разделение земельного участка коммунальной собственности в микрорайоне Матвеевка, выделенный ранее Службе автодорог области под строительство отстойника для фур.

Об этом сообщает корреспондент НикВестей.

Согласно решению, будет разработана техническая документация по разделу земельного участка коммунальной собственности общей площадью 880 тысяч кв.м (кадастровый номер 4810137200: 17: 056: 0003) на два отдельных земельных участка: 190 тысяч кв.м и 690 тысяч кв.м, в пределах территории микрорайона Матвеевка.

Отдельно Службе автомобильных дорог в Николаевской области решением дано поручение разработать техническую документацию для разделения земельного участка площадью 880 тысяч кв.м (кадастровый номер 4810137200: 17: 056: 0003) в Матвеевке.

Как сообщалось, жители микрорайона Матвеевка в Николаеве направили коллективную жалобу в Кабинет министров Украины, на имя главного прокурора области Владимира Говорухи и начальника государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области из-за строительства отстойника для фур на участке рядом с трассой М-14.

Напомним, в марте 2021 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.

В августе 2021 года Служба автомобильных дорог объявила торги на разработку проекта строительства отстойника для фур под Николаевом, на участке рядом с трассой М-14, неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Позже, жители Матвеевки выступили против строительства отстойника для большегрузов в их микрорайон. Они считают, что данная территория является перспективной под жилую застройку, а подобного рода объекты целесообразно строить в промышленной зоне.

Также Служба автодорог закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.