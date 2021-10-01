В чеках появится реквизит с номером марки акциза на алкоголь, но заполнять его пока не является обязательным.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает Экономическая правда.

Так, ранее своим приказом Минфин дополнил форму фискального кассового чека реквизитом цифрового значения штрихкода марки акциза на алкоголь. Приказ вступил в силу 1 июля. До 1 октября новые требования не распространялись на чеки с регистраторов расчетных операций (РРО), которые включены в госреестр.

Также до этого дня программное обеспечение РРО должно было быть доработано производителями, чтобы добавить реквизиты номера акциза к форме чеков. В то же время, пояснили в Минфине, законом о применении РРО пока не предусмотрена обязанность указывать цифровое значение акциза на алкогольные напитки в чеках. Соответственно с 1 октября у налоговых органов не возникнет оснований штрафовать компании, если те не указывают номер акцизной марки в чеках.

Напомним, в Баштанской городской территориальной громаде запретили продажу алкогольных напитков с 22:00 до 8:00.