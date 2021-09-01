В Баштанской городской территориальной громаде запретили продажу алкогольных напитков с 22:00 до 8:00.

Решение, принятое Баштанским городским советом, опубликовали на сайте громады.

Спиртные напитки запрещено продавать в ночное время во всех магазинах и супермаркетах. Разрешена торговля только в барах, кафе и ресторанах.

«Установить запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) на территории Баштанской территориальной громады с 22:00 до 08:00. При выявлении нарушений субъекты хозяйствования привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству», — говорится в документе.

Данную инициативу поддержали 20 депутатов из 22 присутствующих, двое воздержались.

Отметим, что громаду входит 26 населенных пунктов: город Баштанка, поселок Андреевка и 24 села — Шевченко, Зеленый Яр, Трудовое, Доброе, Новоегоровка, Явкино, Червоный Став, Новосергеевка, Тарасовка, Горожено, Новогорожено, Зеленый Гай, Новопавловка, Зеленый Клин, Пески, Константиновка, Новоивановка, Киевское, Старосолдатское, Христофоровка, Плющевка, Новогеоргиевка, Шляховое и Отрадное.

Напомним, в марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали инцииативу запретить продажу алкоголя в городе в ночное время.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя подымалась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтя