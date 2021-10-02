Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что в случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией. Две страны станут одной военной базой.

Об этом сообщает «СБ.Беларусь сегодня».

Сейчас, по его словам, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.

— Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая - база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы, — пояснил Александр Лукашенко.

На них служат примерно 30-40 человек.

— Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (западных стран - ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать, — заявил Александр Лукашенко.

Он утверждает, что вопрос о потере независимости Беларуси или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений не стоит.

В то же время, по мнению Александр Лукашенко, никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.

Напомним, в рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года.