По состоянию на 2 октября в Николаевской области наблюдается значительное превышение одного из эпидпоказателей, ситуация с каждым днем ухудшается.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составило 212,83 при допустимом не больше 75. Это больше в 2,8 раза предельного уровня.

По остальным показателям Николаевщина пока соответствует норме. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, — 34,18% (при допустимом не более 65%).

Количество госпитализаций с подтвержденными диагнозами и подозрениями в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — 38,24 (при допустимом не более 60). При этом уровень роста госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 34,23% (при допустимом не более 50%).

Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составило 855,34 (при допустимом не менее 300). Коэффициент выявления случаев инфицирования — 14,89% (при допустимом не более 20%).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 октября в Николаевской области выявлено 347 новых подтвержденных случаев COVID-19.