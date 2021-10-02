По состоянию на 2 октября в Николаевской области выявлено 347 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 74 365 (+347) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 46698 (+213);

Первомайск — 3521 (+34);

Южноукраинск — 2133 (7);

Вознесенск — 1921 (7);

Очаков — 1361 (+4).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 82 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2491 (+3) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 105, всего — 70153. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1963, за сутки — 2.

По состоянию на утро 2 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 569 человек.

Напомним, за минувшие сутки, 1 октября, в Украине обнаружили 11 809 новых заражений коронавирусом.