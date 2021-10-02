По состоянию на 2 октября в Николаевской области выявлено 347 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 74 365 (+347) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 82 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2491 (+3) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 105, всего — 70153. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1963, за сутки — 2.
По состоянию на утро 2 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 569 человек.
Напомним, за минувшие сутки, 1 октября, в Украине обнаружили 11 809 новых заражений коронавирусом.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
По состоянию на 2 октября в Николаевской области выявлено 347 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 74 365 (+347) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 82 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2491 (+3) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 105, всего — 70153. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1963, за сутки — 2.
По состоянию на утро 2 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 569 человек.
Напомним, за минувшие сутки, 1 октября, в Украине обнаружили 11 809 новых заражений коронавирусом.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа