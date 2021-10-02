За минувшие сутки, 1 октября, в Украине обнаружили 11 809 новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 2 692 человека, умерли от коронавируса — 203 человека, выздоровели — 3 469.

Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 447 222 человека, выздоровели — 2 261 924, умерли от коронавируса — 56 649.

Напомним, 30 сентября впервые за 5 месяцев на Николаевщине выявили больше 300 COVID-случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений. Также сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза.