По состоянию на 1 октября в Николаевской области выявлено 327 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 01 октября из всех 74 тысяч 18 (+327) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрирован 101 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2488 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 104, всего — 70 048. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1 961, за сутки — 5.
По состоянию на утро 1 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 543 человека.
Отметим, что последний раз подобный суточный прирост заболеваемости в Николаевской области регистрировался 30 апреля — тогда выявили 313 случаев.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 30 сентября, подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений.
Также сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза.
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По состоянию на 1 октября в Николаевской области выявлено 327 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 01 октября из всех 74 тысяч 18 (+327) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрирован 101 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2488 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 104, всего — 70 048. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1 961, за сутки — 5.
По состоянию на утро 1 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 543 человека.
Отметим, что последний раз подобный суточный прирост заболеваемости в Николаевской области регистрировался 30 апреля — тогда выявили 313 случаев.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 30 сентября, подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений.
Также сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа