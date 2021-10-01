По состоянию на 1 октября в Николаевской области выявлено 327 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 01 октября из всех 74 тысяч 18 (+327) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 46485 (+188)

Первомайск — 3487 (+28)

Южноукраинск — 2126 (10)

Вознесенск — 1914

Очаков — 1357

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрирован 101 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2488 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 104, всего — 70 048. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1 961, за сутки — 5.

По состоянию на утро 1 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 543 человека.

Отметим, что последний раз подобный суточный прирост заболеваемости в Николаевской области регистрировался 30 апреля — тогда выявили 313 случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 30 сентября, подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений.

Также сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза.