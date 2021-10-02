Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко представил видение ключевых вызовов перед восточной политикой Евросоюза и содержательного наполнения новой редакции «Восточного партнерства» на международной конференции по безопасности в шведском Висбю.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что свертывание суверенитета и демократии в Беларуси, усиление контроля Москвы над Арменией свидетельствуют, что существующая политика ЕС в отношении восточноевропейских соседей разваливается, а Запад рискует проиграть острую геополитическую конкуренцию с Россией над странами региона.

— Для своего выживания «Восточное партнерство» требует нового смысла, амбициозной повестки дня, четкого видения будущего, а главное — политической воли объединенной Европы, — отметил пятый президент.

По мнению Порошенко, Европейский союз и Запад в целом должны перестать пытаться «не обижать Путина», а жестко противостоять деструктивным действиям Российской Федерации. Он также призвал к продолжению и усилению политики санкций против России как страны-агрессора.

— Нет времени для колебаний, раздумий, умиротворения, полумер и политики выжидания, потому что именно сегодня, в том числе в Украине, решается будущее и европейского континента, и России, — отметил лидер «Европейской Солидарности».

Одновременно Запад должен обновить подходы к отношениям со странами «Восточного партнерства», особенно со странами, которые четко провозгласили курс на интеграцию с Евросоюзом и заключили Соглашения об ассоциации — Украиной, Грузией и Молдовой.

— Сегодня мы имеем возможность творить наше общее будущее путем формирования «Восточного партнерства 2.0» на основе Стратегии восточного расширения, — отметил Петр Порошенко.

По словам пятого президента, такая Стратегия требует политического лидерства со стороны Евросоюза и разумного сочетания существующих реалий с обновленными механизмами и инструментами, испытанными в рамках предыдущих волн расширения Союза, в частности углубленной секторальной интеграцией, «скринингом» законодательства, усиленной финансовой поддержкой.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Петра Порошенко, партии «Европейская Солидарность» и телеканала «Прямой» в деле по иску Андрея Портнова.