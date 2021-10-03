В течение субботы боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского бойца.

Об этом отчитались в штабе ООС.

По направлению Новозвановки враги накрыли позиции ВСУ из запрещенных Минском минометов, гаубиц и ручных гранатометов. Рядом с Марьянкой вновь применили минометы 120 мм и 82 мм.

Рядом с Луганской противник задействовал ПРК, у Золотого-4 строчил из крупнокалиберных пулеметов, под Светлодарском боевики открыли шквальный огонь из разного оружия, в том числе пулеметов и гранатометов.

Под Зайцево террористы били из автоматических станковых гранатометов, рядом с Нью-Йорком – из 82 мм минометов. Из стрелкового оружия стреляли по Новоселовке Второй, Новотошковскому и Новолуганскому.

На утро воскресенье обстрелов не зафиксировано.

Как сообщалось, в пятницу боевики обстреливали позиции ВСУ 14 раз, однако раненых не было.