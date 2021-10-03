В течение субботы боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского бойца.
Об этом отчитались в штабе ООС.
По направлению Новозвановки враги накрыли позиции ВСУ из запрещенных Минском минометов, гаубиц и ручных гранатометов. Рядом с Марьянкой вновь применили минометы 120 мм и 82 мм.
Рядом с Луганской противник задействовал ПРК, у Золотого-4 строчил из крупнокалиберных пулеметов, под Светлодарском боевики открыли шквальный огонь из разного оружия, в том числе пулеметов и гранатометов.
Под Зайцево террористы били из автоматических станковых гранатометов, рядом с Нью-Йорком – из 82 мм минометов. Из стрелкового оружия стреляли по Новоселовке Второй, Новотошковскому и Новолуганскому.
На утро воскресенье обстрелов не зафиксировано.
Как сообщалось, в пятницу боевики обстреливали позиции ВСУ 14 раз, однако раненых не было.
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В течение субботы боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского бойца.
Об этом отчитались в штабе ООС.
По направлению Новозвановки враги накрыли позиции ВСУ из запрещенных Минском минометов, гаубиц и ручных гранатометов. Рядом с Марьянкой вновь применили минометы 120 мм и 82 мм.
Рядом с Луганской противник задействовал ПРК, у Золотого-4 строчил из крупнокалиберных пулеметов, под Светлодарском боевики открыли шквальный огонь из разного оружия, в том числе пулеметов и гранатометов.
Под Зайцево террористы били из автоматических станковых гранатометов, рядом с Нью-Йорком – из 82 мм минометов. Из стрелкового оружия стреляли по Новоселовке Второй, Новотошковскому и Новолуганскому.
На утро воскресенье обстрелов не зафиксировано.
Как сообщалось, в пятницу боевики обстреливали позиции ВСУ 14 раз, однако раненых не было.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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