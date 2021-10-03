Центризбирком Грузии предал огласке первые результаты муниципальных выборов. «Грузинская мечта» собрала 48,56 % голосов, а на выборах в мэры Тбилиси большинство голосов получает действующий глава Каха Каладзе.

Об этом пишут «Новости Грузия».

По подсчетам 38% процентов бюллетеней партия власти «Грузинская мечта» обгоняет оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая получила доверие 32,32% избирателей. Замыкает тройку лидеров партия экс-премьера страны Георгия Гахарии «Для Грузии» с 6,87%.

Результаты с 41,61% процентов участков в Тбилиси показывают, что больше всего набирает провластный Каха Каладзе (45,5%), независимый Ника Мелия получает 34,13% голосов, а третье место занимает бывший премьер страны Георгий Гахария почти с 9% процентами голосов. Если такой расклад сохранится, то в городе состоится второй тур.

Напомним, экзитполы также прочили партии власти победу.