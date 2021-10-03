Евросоюз допускает создание учебной миссии, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Кремля.

Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на документы EEAS.

Журналисты пишут, что в альянсе намерены создать «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине», чтобы понизить напряженность в регионе. В ЕС воспринимают это, как знак солидарности с Украиной.

Лоббируют формирование этой миссии Литва, Латвия и Эстония, идею горячо приветствуют Румыния, Словакия и Польша. Помимо этого, поддержку Киеве приветствуют Финляндия со Швецией.

В заметке идет идет речь о том, что миссию попросили создать представители Украины еще в конце июля.

При этом несколько стран-членов Европейского союза подняли вопрос об отмене режима безвиза с Украиной.