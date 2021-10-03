Евросоюз допускает создание учебной миссии, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Кремля.
Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на документы EEAS.
Журналисты пишут, что в альянсе намерены создать «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине», чтобы понизить напряженность в регионе. В ЕС воспринимают это, как знак солидарности с Украиной.
Лоббируют формирование этой миссии Литва, Латвия и Эстония, идею горячо приветствуют Румыния, Словакия и Польша. Помимо этого, поддержку Киеве приветствуют Финляндия со Швецией.
В заметке идет идет речь о том, что миссию попросили создать представители Украины еще в конце июля.
При этом несколько стран-членов Европейского союза подняли вопрос об отмене режима безвиза с Украиной.
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Евросоюз допускает создание учебной миссии, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Кремля.
Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на документы EEAS.
Журналисты пишут, что в альянсе намерены создать «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине», чтобы понизить напряженность в регионе. В ЕС воспринимают это, как знак солидарности с Украиной.
Лоббируют формирование этой миссии Литва, Латвия и Эстония, идею горячо приветствуют Румыния, Словакия и Польша. Помимо этого, поддержку Киеве приветствуют Финляндия со Швецией.
В заметке идет идет речь о том, что миссию попросили создать представители Украины еще в конце июля.
При этом несколько стран-членов Европейского союза подняли вопрос об отмене режима безвиза с Украиной.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа