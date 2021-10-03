Городским головой Очакова Сергеем Бычковым заинтересовались в Национальном агенстве по предупреждению коррупции и пригласили на встречу, которая пройдет завтра, 4 октября.
Об этом сообщает пресс-служба органа.
Сообщается, что дело в неком конфликте интересов, который может нарушать закон «О предупреждении коррупции».
— Также в связи с нарушением требований по профилактике и разрешению конфликта интересов 4 октября приглашен Сергей Бычков, Очаковский городской голова Николаевской области, — написали в НАПК.
Напомним, мэр Очакова из «Слуги народа» выдвигал секретарем горсовета представителя партии «ОПЗЖ».
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Городским головой Очакова Сергеем Бычковым заинтересовались в Национальном агенстве по предупреждению коррупции и пригласили на встречу, которая пройдет завтра, 4 октября.
Об этом сообщает пресс-служба органа.
Сообщается, что дело в неком конфликте интересов, который может нарушать закон «О предупреждении коррупции».
— Также в связи с нарушением требований по профилактике и разрешению конфликта интересов 4 октября приглашен Сергей Бычков, Очаковский городской голова Николаевской области, — написали в НАПК.
Напомним, мэр Очакова из «Слуги народа» выдвигал секретарем горсовета представителя партии «ОПЗЖ».
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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