Глава Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным будет продуктивной только в формате с глазу на глаз.

Об этом он заявил на брифинге по результатам партийного съезда в Трускавце.

По его словам, окружение Путина опасается беседы тет-а-тет.

— Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат, — акцентировал политик.

Глава страны добавил, что уступок не допустит.

— Я в любом случае считаю, что там будет результат, потому что должен быть. Потому русскому народу он тоже нужен, — заключил Владимир Зеленский.

Он также анонсировал, что нормандской встрече — быть.

— Я готов к встрече в нормандской формате, я в принципе готов к любой встрече на сегодня. Я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросе Крыма, — объяснил президент.

Напомним, в украинском МИД заявили, что в Кремле уже «начали торговаться» относительно условий предстоящей встречи.