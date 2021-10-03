Центральная избирательная комиссия учла все голоса и опубликовала результаты. На первом месте действующая власть с 46,68%, «Единое национальное движение» – 30,7 %, «Гахария - За Грузию» - 7,8 %.
Итоги подводил портал «Грузия Онлайн».
Другие партии набрали значительно меньше голосов: «Лело» - 2,71 %, «Европейская Грузия» - 1,66%, «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» - 1, 34 %, «Шалва Нателашвили - Лейбористская партия Грузии» - 1.38 %, «Зураб Гирчи Джапаридзе» - 1,44%, «Гирчи» - 0,95%, «Алеко Элисашвили-Граждане» - 0.83 %, «Элене Хоштария - Дроа» - 0,61%, «Ана Долидзе - Для народа» - 0,85%.
Голосование проходило на 3743 участках в течение вчерашнего дня.
Напомним, экзитполы также прочили партии власти победу.
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Центральная избирательная комиссия учла все голоса и опубликовала результаты. На первом месте действующая власть с 46,68%, «Единое национальное движение» – 30,7 %, «Гахария - За Грузию» - 7,8 %.
Итоги подводил портал «Грузия Онлайн».
Другие партии набрали значительно меньше голосов: «Лело» - 2,71 %, «Европейская Грузия» - 1,66%, «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» - 1, 34 %, «Шалва Нателашвили - Лейбористская партия Грузии» - 1.38 %, «Зураб Гирчи Джапаридзе» - 1,44%, «Гирчи» - 0,95%, «Алеко Элисашвили-Граждане» - 0.83 %, «Элене Хоштария - Дроа» - 0,61%, «Ана Долидзе - Для народа» - 0,85%.
Голосование проходило на 3743 участках в течение вчерашнего дня.
Напомним, экзитполы также прочили партии власти победу.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа