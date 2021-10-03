Президент Владимир Зеленский хочет перенести встречи с олигархами в публичное пространство.
Об этом он заявил на брифинге в Трускавце.
У Зеленского спросили про ответственность за непубличные встречи с людьми, которые подпадают под определение олигарх.
— У меня — наибольшая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичные. У меня — политическая ответственность. Она ударит по Президенту, по Офиса Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии «Слуга народа» очень сильно зависит от рейтинга Президента Зеленского, — гарантировал лидер государства.
Он добавил, что заинтересован в обратной связи с крупным бизнесом для решения общенациональных проблем.
Напомним, 23 сентября депутаты приняли проект закона во втором чтении. 24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Президент Владимир Зеленский хочет перенести встречи с олигархами в публичное пространство.
Об этом он заявил на брифинге в Трускавце.
У Зеленского спросили про ответственность за непубличные встречи с людьми, которые подпадают под определение олигарх.
— У меня — наибольшая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичные. У меня — политическая ответственность. Она ударит по Президенту, по Офиса Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии «Слуга народа» очень сильно зависит от рейтинга Президента Зеленского, — гарантировал лидер государства.
Он добавил, что заинтересован в обратной связи с крупным бизнесом для решения общенациональных проблем.
Напомним, 23 сентября депутаты приняли проект закона во втором чтении. 24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа