Президент Владимир Зеленский хочет перенести встречи с олигархами в публичное пространство.

Об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

У Зеленского спросили про ответственность за непубличные встречи с людьми, которые подпадают под определение олигарх.

— У меня — наибольшая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичные. У меня — политическая ответственность. Она ударит по Президенту, по Офиса Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии «Слуга народа» очень сильно зависит от рейтинга Президента Зеленского, — гарантировал лидер государства.

Он добавил, что заинтересован в обратной связи с крупным бизнесом для решения общенациональных проблем.

Напомним, 23 сентября депутаты приняли проект закона во втором чтении. 24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.