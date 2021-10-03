Сегодня, 3 октября, окончательно остановлен транзит российского газа в Венгрию через украинские трубы.
Об этом пишет УНН, ссылаясь на данные венгерского оператора FGSZ.
В последний день перекачки из Украины в Венгрию поступило 2,31 миллиона кубометров топлива через пункт «Береговое». 30 сентября число было значительно выше — больше 18,5 миллионов кубометров.
А вот 3 октября оператор показывает полностью пустой поток. Транзит остановился.
Напомним, российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту.
Как сообщалось, газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.
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Сегодня, 3 октября, окончательно остановлен транзит российского газа в Венгрию через украинские трубы.
Об этом пишет УНН, ссылаясь на данные венгерского оператора FGSZ.
В последний день перекачки из Украины в Венгрию поступило 2,31 миллиона кубометров топлива через пункт «Береговое». 30 сентября число было значительно выше — больше 18,5 миллионов кубометров.
А вот 3 октября оператор показывает полностью пустой поток. Транзит остановился.
Напомним, российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту.
Как сообщалось, газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.
|
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