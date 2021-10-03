Сегодня, 3 октября, окончательно остановлен транзит российского газа в Венгрию через украинские трубы.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на данные венгерского оператора FGSZ.

В последний день перекачки из Украины в Венгрию поступило 2,31 миллиона кубометров топлива через пункт «Береговое». 30 сентября число было значительно выше — больше 18,5 миллионов кубометров.

А вот 3 октября оператор показывает полностью пустой поток. Транзит остановился.

Напомним, российский «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту.

Как сообщалось, газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.