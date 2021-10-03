Экс-президент Михеил Саакашвили, пребывая в Грузии, сам совершил звонок в спецслужбы и выдал свое нахождение.

Как пишет портал «Грузия Онлайн», об этом рассказал онсультант по вопросам безопасности Лаша Патарая.

Политик набрал спецслужбы с номера 5XX-55-41-41, в которм 41 значит избирательный номер правящей партии, а 5 избирательный номер партии Саакашвили. Его задержали в Рустави, после чего повезли в Тбилиси.

Лаша Патарая не стал распространяться о мотивах экс-президента, однако намекнул, что это как-то связано с Россией, и напомнил, что Саакашвили удалось предотвратить гражданскую войну в 2012 году, поэтому он понимал последствия своих выборов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме.