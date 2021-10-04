В воскресенье, 3 октября, противник два раза бил из минометов по позициям ВСУ в районе ООС. Украинские солдаты не стали терпеть и заставили террористов замолчать. Ранений и потерь нет.

Об этом информирует «Зеркало Недели».

Лебединское противник обстреливал из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Водяное на Приазовье оказалось под огнем вражеских минометов калибра 82 миллиметра.





— Наши защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, — заявили в штабе.



