В воскресенье, 3 октября, противник два раза бил из минометов по позициям ВСУ в районе ООС. Украинские солдаты не стали терпеть и заставили террористов замолчать. Ранений и потерь нет.
Об этом информирует «Зеркало Недели».
Лебединское противник обстреливал из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
— Наши защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, — заявили в штабе.
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В воскресенье, 3 октября, противник два раза бил из минометов по позициям ВСУ в районе ООС. Украинские солдаты не стали терпеть и заставили террористов замолчать. Ранений и потерь нет.
Об этом информирует «Зеркало Недели».
Лебединское противник обстреливал из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
— Наши защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, — заявили в штабе.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа