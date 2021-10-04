Коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 миллиардов гривен.
Об этом говорится в анализе Государственного бюро расследований.
— Анализ имеющейся у Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 миллиардов гривен, – сообщает бюро.
В ГБР утверждают, что основным механизмом хищения является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями.
— В частности, ежегодно более 20 миллиардов гривен направляется в КП. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски, – настаивают в бюро.
Напомним, аудитор Европейского Союза Юган Партс заявил, что государственные механизмы Украины страдают от коррупции больше, чем у любых других членах блока.
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Коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 миллиардов гривен.
Об этом говорится в анализе Государственного бюро расследований.
— Анализ имеющейся у Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 миллиардов гривен, – сообщает бюро.
В ГБР утверждают, что основным механизмом хищения является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями.
— В частности, ежегодно более 20 миллиардов гривен направляется в КП. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски, – настаивают в бюро.
Напомним, аудитор Европейского Союза Юган Партс заявил, что государственные механизмы Украины страдают от коррупции больше, чем у любых других членах блока.