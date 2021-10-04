В Николаеве появились билборды, предлагающие учителям пройти курсы толерантности к ЛГБТ-сообществу.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Первый борд с надписью «Ваша учениця лесбійка?» появился в Корабельном районе. После еще на нескольких щитах по городу появилась подобная реклама. На одном надпись «Ваш учень трансгендер?», на другом «Ваш учень гей?».
Борды призывают учителей попробовать понять ЛГБТ-школьников и пройти курсы толерантности от общественной организации TERGO.
Общественная организация «Содружество родителей «TERGO» (с лат. — тыл) — сообщество родителей, семей, друзей ЛГБТ, отстаивающее права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Объединение было основано в апреле 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ.
Ранее сообщалось, что Шотландия официально стала первой страной мира, где изучение темы ЛГБТ+ и инклюзивности стало обязательным в рамках школьной программы.
Напомним, что в сентябре более 5 тысяч человек приняли участие в Марше равенства-2021 за права человека для ЛГБТ+ сообщества.
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В Николаеве появились билборды, предлагающие учителям пройти курсы толерантности к ЛГБТ-сообществу.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Первый борд с надписью «Ваша учениця лесбійка?» появился в Корабельном районе. После еще на нескольких щитах по городу появилась подобная реклама. На одном надпись «Ваш учень трансгендер?», на другом «Ваш учень гей?».
Борды призывают учителей попробовать понять ЛГБТ-школьников и пройти курсы толерантности от общественной организации TERGO.
Общественная организация «Содружество родителей «TERGO» (с лат. — тыл) — сообщество родителей, семей, друзей ЛГБТ, отстаивающее права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Объединение было основано в апреле 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ.
Ранее сообщалось, что Шотландия официально стала первой страной мира, где изучение темы ЛГБТ+ и инклюзивности стало обязательным в рамках школьной программы.
Напомним, что в сентябре более 5 тысяч человек приняли участие в Марше равенства-2021 за права человека для ЛГБТ+ сообщества.