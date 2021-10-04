В Николаеве появились билборды, предлагающие учителям пройти курсы толерантности к ЛГБТ-сообществу.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Первый борд с надписью «Ваша учениця лесбійка?» появился в Корабельном районе. После еще на нескольких щитах по городу появилась подобная реклама. На одном надпись «Ваш учень трансгендер?», на другом «Ваш учень гей?».

Фото Елены Скидан Фото Сергея Валейши



Борды призывают учителей попробовать понять ЛГБТ-школьников и пройти курсы толерантности от общественной организации TERGO.

Общественная организация «Содружество родителей «TERGO» (с лат. — тыл) — сообщество родителей, семей, друзей ЛГБТ, отстаивающее права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Объединение было основано в апреле 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что Шотландия официально стала первой страной мира, где изучение темы ЛГБТ+ и инклюзивности стало обязательным в рамках школьной программы.