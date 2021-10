Шотландия официально стала первой страной мира, где изучение темы ЛГБТ+ и инклюзивности стало обязательным в рамках школьной программы.

В середине сентября соответствующие изменения официально представила шотландская власть, пишет hromadske.

Для педагогов стали доступны учебные планы, рассчитанные на освещение темы ЛГБТ +, и образовательные ресурсы, которые они могут использовать на уроках. Их помогали разрабатывать учителя, ученики, родители и ЛГБТ-организации.

В рамках программы будут отдельные предметы, целиком посвященные ЛГБТ+, но инклюзивность также будут интегрировать и в другие курсы. К примеру, в учебники по математике добавят задания, где девочке нужно посчитать стоимость подарка для своих двух пап.

Программа предусматривает, в частности, изучение истории движения ЛГБТ+. Упор делается на содействии равноправному отношению к людям независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также противодействию травле в школах.

По данным июньского исследования организации Just Like Us, ЛГБТ-школьники в Великобритании вдвое чаще становятся жертвами травли со стороны сверстников, чем гетеросексуальные подростки, и в полтора раза реже чувствуют себя безопасно в школе.

Обсуждение изменений в школьной программе в Шотландии велось еще с 2017 года. Тогда при министерстве образования страны основали группу по инклюзивному образованию, которая занималась решением вопросов дискриминации школьников, в том числе касательно изменений школьной программы.

— Горжусь тем, что Шотландия стала первой страной в мире, которая ввела в школьную программу тему инклюзивности и ЛГБТ+. Так мы можем помочь молодежи полностью себя реализовать в разнообразном и инклюзивном обществе, – считает министр по делам детей Клэр Хогей.

Напомним, что в сентябре более 5 тысяч человек приняли участие в Марше равенства-2021 за права человека для ЛГБТ+ сообщества.