Отсчет истории Николаева начинается не с прихода российских поселенцев на эти земли, а с основания поселения литовским князем Витовтом 600 лет назад.

Такое мнение в программе «Місто і світ» выразил депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов.

Политик считает опрометчивым называть началом города приход князя Потемкина.

— Во время недавнего конкурса общественных бюджетов — это когда жители Николаева путем голосования определяют среди предложенных проектов, те, которые будут реализованы за счет городского бюджета, одним из победителей стал проект «Витовский рыцарь», который предусматривает изготовление и установку парковой скульптуры «Витовский рыцарь» на территории сквера «Витовский» в Корабельном районе города Николаева. Как по мне - событие знаковое. Как оказалось, Украина была в свое время несколько веков составной частью Великого княжества Литовского — в составе которого были Литва, Беларусь и Украина. Именно с литовским периодом украинской истории связывают освобождение украинских земель от золотоордынского рабства, украинскую колонизацию современного юга Украины, зарождения казачества, экономический ренессанс Киевского княжества, которое имело сверхширокую автономию в составе Великого Княжества Литовского. А во времена Русско-советской империи этот период украинской истории намеренно замалчивался или перекручивался. И все эти события происходили и на территории Николаевщины и Николаева. Первым названием современного Корабельного района нашего города была Витовка — по имени Великого Князя Литовского Витовта, который более 600 лет назад основал там поселение, таможенный пункт и крепость. И все это было, как вы понимаете, задолго до прихода сюда Российской империи, — поделился своим виденьем Станислав Мартиросов.

Напомним, Мартиросов выступил против съемки исторических роликов о Николаеве за счет бюджета, так как большая часть из них была посвящена периоду Российской империи.